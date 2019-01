Incêndio Urbano em Almeirim provocado por aquecedor

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram esta terça-feira de manhã, ainda antes das 8h, chamados para combater um incêndio numa habitação, perto da zona norte.



Pelo que apuramos, o incêndio terá tido origem num aquecedor e depois o fogo propagou-se a algum recheio que estava no quarto de um prédio no terceiro andar.



Quando os bombeiros foram acionados não estaria ninguém no 3.º andar do prédio de terão sido os vizinhos que deram o alerta, quando viram fumo a sair pela janela.



Foram acionados nove homens e três viaturas e GNR de Almeirim e o combate ao incêndio está concluído. Não há feridos e o prédio tem condições de habitabilidade.