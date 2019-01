Bruno Nogueira, Sinel de Cordes e David Fonseca são apostas até maio

A Câmara Municipal de Almeirim anunciou, recentemente, o programa cultural para o primeiro semestre de 2019 e destaca para os espetaculos com Bruno Nogueira, Sinel de Cordes que regressa à cidade e um concerto intimista de David Fonseca a fechar o mês de maio.

Ainda em janeiro destaque para a atuação da Orquestra Câmara Cascais e Oeiras, no próximo dia 26.



Depois em fevereiro, “Vou Levar-te Comigo” no Cine Teatro a dia 9 pelas 21h30 com bilhetes a 12,5 euros. A 16, Orquestra e Big Band da Tuna Académica Universidade de Coimbra com entradas livres no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.



No dia 22 de fevereiro, “Depois do Medo” com Bruno Nogueira num espetáculo de Stand up comedy com bilhetes a 12,5 euros.



No início de março, no dia 8, é a vez de Rui Sinel Cortes regressar com “Memento Mori” a 14 euros e a começar pelas 22h. No dia seguinte há jazz com Toscano 4Teto pelas 21h30, também no Cine-Teatro e a custar 10 euros.

As 23 de março, o grupo da região DCM fazem uma “Viagem aos anos 80” num concerto de acesso gratuito no Cine Teatro. Uma semana depois é a vez do “Branco, Vermelho e Preto” apresentado pelo Circulo Cultural Scalabitano subir ao palco.



Quase passado um mês, a 27 de abril, pelas 21h, o Cine-Teatro apresenta o grupo de animação e teatro Espelho Mágico.



A 10 de maio, pelas 21h30, a revista regressa com “Volta a Portugal em Revista”. No dia seguinte, Diogo Batáguas apresenta “Quero la saber” pelas 17h e o espetáculo custam 12 euros.

A calendarização incluiu também , no dia 25 de maio, pelas 21h, a David Fonseca que vai apresentar um concerto intimista na celebração dos 20 ande carreira.