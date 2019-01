IAPMEI vem a Santarém apresentar Sistema de Incentivos à Inovação

O IAPMEI está a dinamizar em todo o país o ciclo de sessões informativas 2IN (+Investimento +Inovação), onde se encontra a apresentar o Sistema de Incentivos à Inovação.

Na região, a sessão de esclarecimentos conta com a parceria da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, e vai realizar-se na capital de distrito no dia 6 de fevereiro, pelas 10h00.

Está na estrada o ciclo de sessões informativas do IAPMEI 2IN (+Investimento +Inovação), iniciativa que pretende informar sobre a promoção do investimento empresarial inovador, aproveitando, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, o relançamento do Sistema de Incentivos à Inovação, na lógica de financiamento híbrido (incentivo não reembolsável + reembolsável suportado por instrumento financeiro).

Depois de ter iniciado no dia 28 de janeiro em Leiria, o ciclo de sessões vai passar por Santarém, realizando-se pelas 10h00 do dia 6 de fevereiro, no Santarém Hotel.

No alinhamento do evento está a apresentação do Sistema de Incentivos, onde se contam recomendações e boas práticas para a preparação de candidaturas, e a apresentação da Linha de Crédito Capitalizar Mais. Para além disso, o evento contará ainda com testemunhos de empresas que representem casos de boas práticas na utilização de incentivos no âmbito do SI Inovação.

A NERSANT, enquanto parceira da iniciativa, encontra-se a promover a sessão de esclarecimentos de Santarém e a receber inscrições (gratuitas) dos interessados em conhecer as oportunidades no âmbito deste sistema de incentivos. As mesmas devem ser efetuadas no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais esclarecimentos, está disponível o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação empresarial através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.