AgriEmpreende promove ciclo de workshops para capacitação de empreendedores

Vai ter lugar entre os dias 14 de fevereiro e 7 de março o terceiro ciclo de workshops do AgriEmpreende, um projeto inovador que potencia a geração de novas ideias de negócio, a criação de novos produtos e a concretização de novas empresas da fileira agroalimentar no Ribatejo e na região Centro. Desta feita, a iniciativa vai ser feita em Santarém, na Startup Santarém. O projeto AgriEmpreende tem como entidade líder o AgroCluster e como copromotor o InovCluster.



Destruição Criativa (14 de fevereiro); Os 3 W’s e a Produção (15 de fevereiro); Segmentação de Clientes (21 de fevereiro); A importância dos canais de distribuição (22 de fevereiro); Como operacionalizar o negócio (1 de março); A realidade dos números (7 de março).

São estas as 6 temáticas e respetivas datas do terceiro ciclo de workshops do projeto AgriEmpreende, a realizar na Startup Santarém, com o objetivo de sensibilizar os empreendedores para as dificuldades que todos os projetos enfrentam nas suas fases iniciais, nomeadamente a sobrevalorização do mercado e do interesse dos clientes, as formas de atingir o mercado ou mesmo de minimizar o investimento e financiar o negócio.



A capacitação vai realizar-se às quintas e sextas feiras, das 10h00 às 11h30. As inscrições são gratuitas e limitadas e devem ser feitas através do e-mail geral@agrocluster.com.O projeto AgriEmpreende visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de apoio ao empreendedorismo que potencia a geração de ideias de negócio, a criação de novos produtos e novas empresas na fileira agroalimentar, especialmente ao nível do empreendedorismo qualificado e criativo, no Ribatejo e na região Centro.



Tem como objetivos gerais reforçar a competitividade das PME, a promoção do espírito empresarial, o empreendedorismo qualificado e criativo, a identificação de novas ideias de negócio a nível internacional, a criação de metodologias de Co-criação a implementar nas infraestruturas de incubação e o estímulo de novos processos de criação de negócios.

Entre os projetos desenvolvidos encontram-se, para além do Ciclo de Workshops, Concursos de ideias de negócios e Programas de Aceleração.

O AgriEmpreende é promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.