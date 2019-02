NERSANT apresentou programa inovador de apoio às PME

A NERSANT conjuntamente com a AIP, a AEP e a Euronext apresentaram na manhã desta quinta-feira, 7 de fevereiro, no Santarém Hotel o projeto Finance for Growth, cofinanciado pelo COMPETE que visa, no âmbito do programa Capitalizar, incentivar as PME para o mercado de capitais e para outras fontes de financiamento.

O Finance for Growth é um programa inovador e abrangente, que se destina a apoiar as empresas mais ambiciosas, dinâmicas e inovadoras, na sua próxima etapa de crescimento e internacionalização. É um programa de informação e capacitação, com o envolvimento de investidores/financiadores, especialistas de mercado, analistas, auditores, universidades e reguladores.