Mau tempo de regresso a Almeirim

Para o resto da semana temos sol com termómetros a registar máximas de 23 graus até sábado, dia 16.

Os termómetros vão registar máximas de 13 graus a partir de domingo com possibilidade de chuva.

Publicidade

De domingo para segunda, vai haver chuva no Concelho de Almeirim. As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma mínima de 5 graus.

Na segunda-feira, dia 18, a temperatura mínima é de 4 graus.

Segundo as informações disponibilizadas pelo IPMA, a partir das 21h de terça-feira dia 17 até às 3h de segunda-feira dia 18, a previsão da meteorologia aponta para a possibilidade de chuva e aguaceiros.