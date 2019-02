Maior certame empresarial do Ribatejo tem 70% do espaço ocupado

O maior certame empresarial da região do Ribatejo vai voltar a realizar-se este ano em junho, em paralelo com a Feira Nacional da Agricultura. A FERSANT acontece de 8 a 16 de junho e já tem 70% dos espaços reservados.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está já a organizar a FERSANT 2019, que este ano alcança a sua 30.ª edição. O trabalho de promoção do evento junto das empresas da região tem dado frutos, com o certame a atingir, a mais de três meses do evento, 70% dos espaços reservados.

O certame, realizado no CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura, pretende ser a montra de negócios da região do Ribatejo. A Feira reúne anualmente cerca de 75 expositores, onde as empresas participantes têm a oportunidade de divulgar os seus produtos e serviços junto de um público profissional.

A FERSANT é, por isso, uma excelente forma de as empresas participantes aumentarem as suas vendas, através do aumento da carteira de clientes, mas também uma importante forma de fidelizar os mesmos.

Ao longo dos anos a FERSANT tem sido um sucesso, o que se comprova pela realização de feiras consecutivamente esgotadas, em termos de expositores. Se ainda pretende promover o seu negócio na FERSANT, deverá reservar o espaço o quanto antes junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação empresarial, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500. A NERSANT, como é sua política, dispõe de condições especiais de participação para empresas associadas.