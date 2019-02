Challenger NERSANT promove a otimização de equipas de trabalho

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém aproxima-se da 23ª edição do seu Challenger, evento com características desportivas e pedagógicas direcionado para as empresas da região. O objetivo é a otimização de equipas de trabalho e o consequente aumento da produtividade. Este ano, o evento acontece dias 17 e 18 de maio, em Mação. As inscrições para equipas ainda estão abertas.

Não raras vezes, as pessoas trabalham na mesma empresa, na mesma sala, lado a lado até, mas mal se conhecem e isso é imediatamente revelado quando postas perante desafios que requerem interação, para além da rotina de trabalho habitual. Ora, o Team Building consegue precisamente a proeza de construir processos de trabalho articulados e integrados com base no aprofundamento das relações sociais entre os intervenientes, do reconhecimento das virtudes e defeitos de cada um. E este objetivo é mais facilmente alcançado numa atividade lúdica e informal fora do local de trabalho do que dentro da empresa.

No final, as pessoas ficam a conhecer-se bem melhor, o trabalho em equipa é otimizado e é desenvolvido um elevado nível de motivação nos membros do grupo, ajudando-os a melhorar as suas competências interpessoais e aumentando a sua capacidade de resolução de problemas que surjam no contexto laboral, como falta de produtividade, falta de iniciativa, hostilidade, entre outros. A realização deste tipo de atividades promove ainda a ascensão de líderes, tão importantes para o sucesso das equipas de trabalho.

O Challenger NERSANT é a iniciativa da Associação Empresarial da Região de Santarém que promove a realização de atividades de Team Building. Este ano, o evento vai realizar-se em Mação, dias 17 e 18 de maio. Rafting, Todo o Terreno, Canoagem, Slide, Rapel, Escalada, BTT, Arborismo, Canyoning, Jogos de Estratégia como Paintball, Orientação, Tiro com Arco, entre muitas outras experiências, são algumas das experiências que podem vir a integrar o programa do evento.

No momento, existem ainda algumas vagas para as equipas empresariais interessadas em participar. Cada equipa é constituída por 5 elementos, sendo o investimento de 750 euros para empresas associadas e 800 euros para equipas não sócias. O preço inclui dormidas e alimentação para os cinco elementos de cada equipa. De referir que a participação na atividade conta como horas de formação a atribuir a cada um dos colaboradores.

Para mais informações ou inscrições, os interessados devem visitar o portal da NERSANT, em www.nersant.pt. O Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos está também disponível para o mesmo efeito (dame@nersant.pt ou 249 839 500).