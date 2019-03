Patinagem coloca “Tigres em Movimento”

A secção de patinagem do Hóquei Clube Os Tigres organiza, nos próximos dias 16 e 17 de março, o I Torneio de Patinagem Artística “Tigres em Movimento”, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Este torneio pretende vir a integrar o circuito dos torneios particulares existentes na área de jurisdição da Associação de Patinagem do Ribatejo, tendo como principais objetivos: Incentivar a prática desta modalidade,

Criar hábitos competitivos para facilitar a integração dos patinadores nas provas oficiais, Estimular o espírito de equipa entre os atletas participantes.

Esta prova terá cerimónia de abertura no sábado, dia 16, pelas 9.45h e terminará com uma cerimónia de encerramento, no domingo, dia 17, à tarde, onde estarão representados os estandartes da organização e dos respetivos clubes participantes, durante a qual haverá a atribuição de medalhas aos três primeiros classificados de cada escalão e taças ou troféus aos três Clubes melhor classificados.



Para além do clube anfitrião, estarão representados os seguintes clubes da

Associação de Patinagem do Ribatejo:

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita

Associação Patinagem do Pego

Casa Benfica Entroncamento

Clube Estrela Verde

Ginásio Clube de Coruche – “Os Corujas”

Hóquei Clube de Santarém

Juventude Ouriense

Patinagem Artística União Futebol Entroncamento

Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo