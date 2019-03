Torneio José Peseiro cada vez mais internacional

O Footkart Escola de Futebol Karting Associação vai realizar nos dias 25, 27 e 28 de abril e 1 de maio do presente ano civil 13.º Torneio Internacional Prof. José Peseiro com 40 equipas, 528 jogadores (384 jogadores do ano civil de 2011 e 144 jogadores do ano civil de 2008), 80 técnicos, 40 delegados de jogo, cerca de 70 voluntários na organização e estimamos que passarão por Almeirim nestes dias mais de três milhares de pessoas.



“Este ano pretendemos novamente dar continuidade ao modelo único em Portugal passagem do usual futebol 5 para o futebol 6. Há semelhança do passado iremos realizar uma pré-eliminatória que permitirá a quatro equipas passarem posteriormente para o quadro principal do torneio. Esta situação permite a inclusão de um maior número de equipas do concelho e do distrito no escalão de Sub8 (jogadores nascidos em 2011) em futebol 6. Pensamos em realizar no dia 25 de abril uma pré-eliminatória com dez equipas de manhã e outras dez equipas de tarde. Apurando-se duas equipas em cada um dos momentos para os dias 27 e 28 de abril, dias da realização do quadro principal do torneio do escalão de Sub8 em futebol 6”, destaca Vasco Carvalho, Presidente do clube.



No torneio deste ano vão participar: Footkart EFKA, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Clube Desportivo Nacional da Madeira, Portimonense Sporting Clube, Club Deportivo Hergar Camelot Helmântica (Salamanca – Espanha), Agrupacion Deportiva Nuevo Versalles-Loranca (Madrid – Espanha), C.D. Internacional de Móstoles (Madrid – Espanha), Amsterdamsche Football Club (Amesterdão – Holanda), Clube de Futebol “Os Belenenses”, Leixões Sport Clube, Lusitano Ginásio Clube de Évora e as quatro equipas provenientes da pré-eliminatória.



No dia 1 de maio, o Footkart quer realizar, há semelhança do ano passado, um torneio no escalão de Sub11 (jogadores nascidos em 2008) em futebol 7 com as equipas do Footkart EFKA, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Club Deportivo Hergar Camelot Helmântica (Salamanca – Espanha), Portimonense Sporting Clube, Sporting Clube Farense, Associação Académica de Coimbra, Leixões Sport Clube, Clube Futebol Os Belenenses, Grupo Desportivo Fabril, Vitória Futebol Clube de Setúbal e O Elvas Clube Alentejano de Desportos.



“Temos como objetivo elevar o bom nome do clube, da cidade de Almeirim, de Portugal e dos nossos Parceiros a nível distrital, nacional e internacional pelo que pretendemos continuar a realizar um torneio muito competitivo e apelativo há presença de clubes a nível nacional e internacional”, destaca ainda Vasco Carvalho que aponta “ao respeito, o fair play, a amizade, a formação, a ocupação desportiva e a “construção” de uma cidadania saudável de jovens entre todos os intervenientes nos jogos são as máximas do clube pelo que seria uma parceria interessante e oportuna para a vossa empresa. Com o objetivo de passar para a comunidade local, concelhia, distrital, nacional e internacional a imagem de uma aposta nos jovens da nossa sociedade na prática desportiva e na formação saudável dos mesmos.”