Indisciplina: Jogador do Torres Novas parte vidro e fica ferido

Um jogador do Torres Novas partiu um vidro, no dia 14 abril, no jogo com o U. Almeirim, no Estádio Municipal.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o jogador em causa é o Alex que ficou mesmo ferido como mostra a imagem. Alex foi expulso ao minuto 90 e descarregou a frustração num vidro do Estádio.



O Torres Novas perdeu por 4-0.

A Câmara Municipal de Almeirim já informou o clube torrejano do valor a pagar, aproximadamente 50 euros e mesmo logo no dia do jogo, os dirigentes torrejanos assumiram que pagavam a despesa.