Agrocluster Ribatejo inspira empresas a apostar na economia digital

O Agrocluster Ribatejo realizou em Santarém o Fórum E-Agro Innovation, sob o olhar atento de diversas empresas deste setor de atividade. A iniciativa, inserida no âmbito do novo projeto da associação, visa despertar a comunidade empresarial para a importância da economia digital.



A importância da Economia Digital e do correto aproveitamento das oportunidades que oferece constituem uma realidade incontornável a que nenhum setor pode ser alheio, seja no domínio da comunicação, seja enquanto catalisador do aumento das vendas através do recurso a canais e ferramentas digitais.



Consciente da importância deste tema para o setor agroalimentar, o Agrocluster Ribatejo promoveu no dia 11 de abril, no Santarém Hotel, o Fórum E-Agro Innovation, com o objetivo de contribuir para o fomento da presença digital e para o reforço da sua competitividade, através dos canais digitais.



As honras da casa foram levadas a cabo pelo Presidente do Agrocluster Ribatejo, Carlos Lopes de Sousa, seguindo-se o lançamento E-Agro Innovation, projeto apoiado por fundos da União Europeia que visa fomentar a presença digital e a incorporação tecnológica nos modelos de negócio das empresas do setor agroindustrial, procurando reforçar a sua competitividade e potenciar a sua capacidade exportadora através dos canais digitais. O Agrocluster explicou ainda que a dinamização do mesmo vai aportar para a região diversas atividades que apoiam estes objetivos, nomeadamente a realização de dois estudos, “Mapeamento e caracterização dos principais e-marketplaces para a indústria agroalimentar” e “Tendências de plataformas especializadas em comércio alimentar”, a concretização de workshops e programas de aceleração sobre a temática e ainda a implementação dos E-Agro Awards, prémio de excelência ao nível do que melhor se faz em termos tecnológicos no país para o setor agroindustrial.



No evento, a primeira das atividades realizadas ao abrigo do E-Agro Innovation, marcaram presença especialistas nacionais e internacionais, que procuram dar conselhos e exemplos práticos facilmente replicáveis pelas PME nacionais.



Paulo Rita, Professor Catedrático de Marketing da NOVA Information Management School (NOVA IMS) e membro do Comité Executivo da Academia Europeia de Marketing falou sobre “Economia Digital: Comércio e Marketing (e-Commerce e Web marketing)”, Beatriz Casais, docente de Marketing e Estratégia na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e Consultora nos mesmos domínios do conhecimento interveio sobre “Economia Digital: Plataformas e ferramentas de análise (e-Marketplace e Web Analytics)” e Rick D’Ambrosio, Diretor de Marketing Digital e de e-Commerce na Agribeef Company, responsável pela plataforma B2C snakeriverfarms.com, clarificou o tema “E-Commerce / E-Marketplaces e o Setor Agroindustrial nos EUA”.



De referir que o projeto E-Agro Innovation é cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização – Compete 2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional do Portugal 2020.