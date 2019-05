José Carreira, alunos e professores do 7º ano, vão organizar no dia 9 de maio – Dia da Europa, pelas 10.30, no cineteatro de Almeirim uma atividade com o tema “Maior Lição do Mundo: Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável”.



Este ano letivo no âmbito da Flexibilidade e Autonomia Curricular foi criada uma nova disciplina no currículo dos alunos que é Cidadania e Desenvolvimento. Uma outra visão da Escola, não só transmissora de conhecimentos, mas também de valores e competências, que visam formar cidadãos conscientes e ativos.



Entre os temas a abordar estão a Educação Ambiental, a Sustentabilidade, as Instituições Democráticas, a Igualdade de Género, os Direitos Humanos, o Voluntariado, entre outros.

Ao longo dos últimos meses, estas temáticas foram trabalhadas não de forma teórica mas envolvendo os alunos do 7º ano em atividades/projetos práticos em parceria com a Biblioteca Escolar Febo Moniz e com as várias disciplinas, cruzando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovados pela ONU, em 2015. Como o tema orientador do Agrupamento neste ano letivo é “Almeirim, Terra Sustentável”, os alunos de Almeirim envolveram a própria comunidade, numa perspetiva de trabalho em rede.



Esta atividade tem como principais destinatários a comunidade de Almeirim (IPSS, Clubes, Comércio, Câmara, Junta, entre muitos outros) e os pais e encarregados de educação. O envolvimento destes parceiros é uma das prioridades da Flexibilidade e Autonomia Curricular. Assim, estão previstos dois espetáculos.



O primeiro às 10.30 para a comunidade de Almeirim e o segundo, às 21.00 horas para pais e encarregados de educação.Caso possa estar presente ou instituição que representa, gostaríamos que nos indicasse um elemento para ser chamado ao palco, para a concretização do Objetivo 17 – Parcerias para a Implementação dos Objetivos (no espetáculo das 10.30).