De volta a chuva, mas no fim de semana termómetros atingem 35 graus

Depois nos últimos dias temos tido temperaturas altas, os termómetros voltam a descer e, à mesmo previsão de chuva para os próximos dias.



Durante esta semana: segunda-feira, 6 de maio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que vai estar céu parcialmente nublado, com temperaturas mínimas de 12º e máxima de 24º; terça-feira, 7 de maio, vai estar chuva fraca com temperaturas mínimas de 14º e máximas de 24º; quarta-feira, 8 de maio, indica chuva, com temperaturas mínimas de 16º e

máximas de 22º; quinta-feira, 9 de maio, espera-se também chuva fraca, temperaturas mínimas de 15º e máximas de 23º, de seguida, segue-se também o mesmo, sexta-feira, espera-se chuva fraca, com temperaturas mínimas de 15º e máximas de 25º.



No fim-de-semana, a temperatura já começa a mostrar bons resultados, havendo céu limpo, com temperatura mínima de 14 graus, e máxima de 30º, no Sábado, dia 11 de maio. No domingo, 12 de maio estão previstas temperatura máxima de 35º, uma das temperaturas mais altas deste ano de 2019 e, temperaturas mínimas de 16º.