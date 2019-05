Nomes grandes da Revista em Almeirim

Natalina José e António Calvário lideram a Volt’a Portugal em Revista, uma nova revista à portuguesa que estreou em dezembro, que está a percorrer todo o país e que tem esgotado salas constantemente. Este espetáculo chega ao Cne Teatro de Almeirim, no dia 10 de maio, pelas 21h30.



Popular e divertida, esta nova revista conta com rábulas como “a visita de Dolores Aveiro”; “a vizinha da Cristina Ferreira”; “a vidente Madame Chiça”, entre outras, e com novos temas interpretados por António Calvário (temas originais e gravados propositadamente para esta revista).Os momentos mais sérios consistem numa homenagem ao teatro de revista e uma abordagem da situação social em Portugal, terminando com uma mensagem de esperança.



A revista à portuguesa “Volt’a Portugal em Revista” festeja os 80 anos, no ativo, dos populares artistas António Calvário e Natalina José. Integram o elenco Isabel Damatta, Raquel Caneca, Gonçalo Brandão, Ricardo Miguel e Sara Inês. A produção do espetáculo está a cargo de Ricardo Miguel e João Nuno Baptista. O espetáculo apresenta um guarda roupa luxuoso e as atrativas projeções de vídeo enquadram as várias rábulas e os momentos musicais.Os bilhetes estão à venda na BOL- ONLINE, Tesouraria da Câmara e podem ser reservados pelo número 917791497.