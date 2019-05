Carrapato expulso a primeira vez em 25 anos e arrisca falhar Taça e Supertaça

Nuno Carrapato estava no banco no jogo do Coruchense com o U. Almeirim, mas acabou expulso numa decisão que pode deixar o guarda-redes fora da final da Taça Ribatejo e mesmo da Supertaça. Recorde-se que a derrota do Coruchense, por 1-0, retirou a possibilidade da conquista do título.



Esta expulsão foi a primeira em 25 anos de futebol seniores. Nas Camadas jovens tinha sido expulso uma vez num lance casual em juniores pelo União de Almeirim.



“Sempre que errei, eu assumi os meus erros, não se pode mostrar vermelhos só por mostrar, o auxiliar Sr. Covão viu tudo o que se passou e tinha por obrigação informar o árbitro antes de ele chegar ao banco e expulsar-m só porque eu estava em pé no momento. Eu falei com a equipa de arbitragem ao intervalo e no final do jogo e não me souberam justificar o porquê da expulsão, rigorosamente nada a ver comigo.”



O castigo de Nuno Carrapato ainda não foi divulgado mas deve afastar o experiente guarda-redes, que ainda não deu a conhecer se é o último ano a jogar, pode ficar fora das próximas duas finais do Coruchense.