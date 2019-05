Três almeirinense à conquista da Supertaça

Luís Boazinha , Diogo Ramos e Xavier dias, ao servico do S. Vicentense, procuram esta tarde, 11 maio, conquistar a Supertaça de Futsal masculino.



O jogo começa pelas 16h no Pavilhão Alfredo Calado, em Almeirim e é contra o CAD Coruche.



“Contamos com o apoio de todos para tentar conquistar mais um troféu e hoje em especial peço aos almeirinenses que nós venham apoiar. Vamos transformar Almeirim no nosso caldeirão”, escreveu o guarda-redes nas redes sociais.



O S. Vicentense já festejou este ano a conquista do campeonato distrital.