Lar S. José comemora 33 anos

O Lar de S. José festejou esta segunda-feira, dia 13 maio, 33 anos de existência com os funcionários e utentes.



“Hoje o Lar de S. José e toda a equipa que o compõe, estão de parabéns ! A instituição comemora hoje 33 anos de existência a cuidar da terceira idade. A todos muitos parabéns!”, destacou a instituição nas redes sociais.



A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim iniciou, recentemente, no Lar de São José obras de renovação das instalações. No edifício com 33 anos, estão previstas intervenções as seguintes intervenções: Substituição do telhado; Substituição do pavimento exteriorInclusão de um novo elevador c/ capacidade para uma maca; Colocação de novo mobiliário nas zonas sociais; Instalação do Ar Condicionado nos quartos e corredores; Criação de uma Sala de Snoezelen e Reforço do circuito de manutenção ao ar livre.

A intervenção está orçamentada em cerca de 250 mil euros e teve o apoio do programa Portugal 2020. Estima-se que a obra esteja concluída no final do mês de agosto.