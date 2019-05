Não há soluções, há caminhos: 18 de maio

Um grande filósofo, escrevendo sobre o amor e a felicidade, disse que a união diferencia! Sim, não só a união se enriquece com as diferenças, pois a comunhão não é confusão nem somatório (e dois iguais nada de novo acrescentam), como a comunhão esclarece e purifica as diferenças, pois faz apurar e clarificar o papel de cada um na sua complementaridade. O igualitarismo, de etnia, de sexo, de cultura ou de religião, tem como consequência um mundo e uma humanidade empobrecidos.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.