Almeirinenses conquistam Supertaça Dr. Alves Vieira

Nuno Carrapato,Tiago Capeto e David Silva conquistaram no domingo, 19 maio, a Supertaça Dr. Alves Vieira em Torres Novas depois do Coruchense vencer por 2-1 o União Santarém SAD.



Este foi o jogo que encerrou a temporada.



O U. Santarém SAD já tinha ganho a Taça Ribatejo e o Campeonato à equipa do Coruchense.