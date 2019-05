Bragança termina temporada e garante manutenção

Daniel Bragança conseguiu na última jornada ajudar o Farense a garantir a manutenção e no final mostrou-se “muito grato por esta experiência incrível, foram cinco meses de muita aprendizagem e evolução.”



O jovem jogador emprestado pelo Sporting sublinha que foi muito bem recebido:”Um clube que me recebeu de braços abertos e me fez sentir em casa rapidamente, agradecer também do fundo do coração aos adeptos pelo enorme carinho demonstrado para comigo, serei sempre um de vós a torcer pelo grande Farense. Por último, muito feliz e orgulhoso de ter ajudado este clube a atingir o seu principal objetivo desta época.”

Na próxima temporada, Daniel Bragança vai fazer a pré-temporada com a equipa principal do Sporting.