Férias Divertidas na Associação ProAbraçar

Férias Divertidas no Campo! O verão está a chegar e a escola a acabar…

Pela frente vêm dois meses de férias. Já alguma vez considerou proporcionar à sua criança umas férias fora da rotina que ela vive durante dez meses?

Umas férias ao ar livre! Uma ocupação diária que tanto tem de divertido como de pedagógico. Uma casa de campo onde serão estabelecidas rotinas diárias e tarefas que irão certamente contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social!

A Associação ProAbraçar, nos meses de julho e agosto pretende proporcionar umas férias com atividades no meio da Natureza, que serão desenvolvidas num ambiente familiar e de partilha. As vagas são feitas à semana e são limitas!

A ProAbraçar possui alvará do IPDJ para realização de campos de férias, alvará de transporte coletivo de crianças e seguro escolar específico para o efeito