Não há soluções, há caminhos: 23 de maio

Viver em tudo aquilo que na espiritualidade inaciana se chama a vivência do mais. A palavra “mais”, aqui, usa-se para dizer “ir cada vez mais longe”, alcançar progressivamente mais, não tanto estar preocupado com o ter ou não ter, com o sucesso ou o fracasso, mas com a maneira como se cresce nessas condições. E isto é de uma sabedoria espiritual muito importante, porque nós facilmente dizemos: “isto é bom, aquilo é mau”. E não é assim.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.