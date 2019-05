Promenade distinguida há 12 anos consecutivos com o prémio Aplausos 2019

A Promenade foi recentemente distinguida com o prémio Aplausos 2019, distinção que lhe é atribuída há 12 anos consecutivos. A Promenade foi fundada em 1998 em Almeirim, e é uma agência de viagens DMC (Destination Management Company), ou seja, a sua atividade principal desde o inicio é sobretudo o incoming; destina os seus produtos para o mercado externo .

As agências de viagens distinguem-se por dois tipos de atividades: o outgoing, que é quando o cliente vai à agência de viagens comprar uma viagem para ir para outro local, e há o incoming que é aquilo que a Promenade faz, sendo a única agencia de viagens com este ramo em Almeirim: produzem circuitos próprios (pacotes) e depois promovem no estrangeiro.

“Ou seja, nós promovemos Almeirim e toda a região envolvente … a gastronomia, os vinhos, a cultura ; incluímos nos nossos pacotes não só a nossa zona, como também vendemos Portugal desde norte a sul .

Temos programas próprios, participamos em feiras e exposições de turismo internacionais; por exemplo, há poucas semanas estivemos em três grandes cidades no Canadá e em Outubro vamos ter um stand com a nossa marca na feira mundial de turismo em Paris”, revela ao nosso jornal a Diretora Geral Mariana Delgado, que também realça que “ participamos ao longo do ano em vários workshops no estrangeiro e dias abertos de viagens …

Os nossos clientes são as agências de viagens e os operadores turísticos no estrangeiro; nós produzimos e vendemos a eles, que por sua vez comercializam ao balcão das agencias ao cliente final ,que é o turista que visita o nosso país. Posso aferir com certeza que 98% da nossa atividade é o incoming “.

Primeira atribuição da distinção à Promenade