André Mesquita anuncia mudanças e treinador por horas

Num texto publicado nas redes sociais em que faz um balanço da temporada desportiva, André Mesquita anuncia também mudanças para 2019/2020.



“É hora da mudança de mentalidade e também de objectivos, esta é aquela hora que todos nós que tanto trabalhamos e lutamos por este clube esperávamos, esta é a hora de trabalhar porque o “bicho vai pegar” e até o lema vai mudar…”, diz o homem forte do futebol sénior dos unionistas.

O U. Almeirim foi terceiro classificado no Campeonato e a conquistou o acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal, algo que já não acontecia há muito tempo.

“Muito bom mesmo, sendo que o principal objectivo da época não foi concretizado: a Taça do Ribatejo, mas conseguimos no entanto a concretização dos outros dois objectivos a 100%”, sublinha André Mesquita.



Nas próximas horas deve ser anunciado Manuel Francisco como treinador do U. Almeirim Sad e António Calado como adjunto.



(em atualização)