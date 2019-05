Não há soluções, há caminhos: 24 de maio

Um bom exercício, prático, para haver verdadeiras relações humanas é tentar repetir o que o outro me disse, e sobretudo compreender as razões do outro, em particular quando estou afectado emocionalmente. Muita gente, ainda o outro não acabou de falar, e já está a responder, a corrigir ou a explicar. Se não percebo o outro e o seu modo de pensar nem sequer posso discordar dele. Dialogar é trabalhar com opiniões diferentes.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.