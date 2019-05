Ribatejo InovFin promove literacia financeira das empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar no dia 28 de maio, pelas 14h30, o 1.º workshop do projeto financiado Ribatejo InovFin. Com o objetivo de promover a literacia financeira das empresas, a sessão incide sobre o tema “Análise de Rentabilidade, Modelização, Orçamento e Planeamento”. As inscrições são gratuitas.

Num contexto de maior de competição e de menor disponibilidade de financiamento por parte da banca, é crítico que as empresas consigam explicar de forma simples a sua atividade, identificar a contribuição de cada área, articular os principais determinantes de rentabilidade e modelizar a capacidade de geração de fluxos de caixa do seu negócio.

Neste sentido, o projeto financiado Ribatejo InovFin, dinamizado pela NERSANT, comtempla nas suas atividades a realização de workshops de promoção da literacia financeira. O primeiro encontro vai decorrer já no próximo dia 28 de maio, na Startup Santarém, pelas 14h30, com o tema “Análise de Rentabilidade, Modelização, Orçamento e Planeamento”. Com a realização desta sessão, a NERSANT pretende conferir conhecimentos às empresas que lhes permitam saber quais as áreas que geram riqueza dentro do seu negócio e saber antecipar necessidades de financiamento e preparar mapas financeiros para banca e investidores. O workshop terá ainda uma forte vertente prática, com a realização de diversos exercícios de aplicação dos conceitos expostos.

A participação neste workshop é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória. A mesma deve ser realizada aqui »»»

De referir que o projeto Ribatejo InovFin é um projeto dinamizado pela NERSANT que conta com o financiamento do Compete 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa visa a promoção da inovação como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das empresas, nomeadamente através da aproximação entre estas e as entidades do sistema nacional de inovação, da promoção de estruturas financeiras mais equilibradas e da melhoria das condições de acesso ao financiamento das PME.