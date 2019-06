Não há soluções, há caminhos: 3 de junho

Hoje vou ter todo o cuidado em não fazer nada mal, em não ofender ninguém. Parece um bom propósito! Mas vou passar todo o dia a pensar em males e ofensas, para as evitar, claro!, mas preso a elas. Seria bem melhor acordar com este outro propósito: hoje vou aproveitar todas as oportunidades para fazer bem, para dizer a cada um alguma coisa agradável. Então o meu coração passará o dia cheio de bens e à procura deles. E no fim será só agradecer.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.