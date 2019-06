TIGRES: “Sabemos das dificuldades que iremos encontrar, mas contamos com o apoio dos Almeirinenses”

O treinador dos Tigres, André luis, sabe bem as dificuldades que irá encontrar para dar a volta ao resultado da primeira volta para o apuramento de campeão. “Esperamos, primeiro do que tudo, seguir o plano traçado para podermos vencer o jogo. Depois procuraremos encurtar ao máximo a diferença no resultado. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar, até pela excelente valia da equipa da Sanjoanense, e pela diferença do resultado da primeira mão, mas teremos de utilizar todas as “armas” que pudermos para chegarmos onde queremos.



Contamos com o apoio dos Ultras Almeirim e de todos os Almeirinenses, neste último jogo em casa e acreditamos que com esse apoio podemos chegar ao título de Campeões Nacionais.



Não iremos nunca atirar a toalha ao chão e queremos que se faça a festa no final, mas em tons de azul e branco”, disse o técnico a O ALMEIRINENSE.

O jogo disputa-se sábado, 8 de junho, às 21h00, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.