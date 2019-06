Museu Nacional Ferroviário acolhe sessão preparatória do VII Congresso de História Ferroviária

O I Workshop de Património Ferroviário realizado no âmbito do VIII Congresso de História Ferroviária, é uma iniciativa da Associação Ibérica de História Ferroviária, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário e o apoio do Município do Entroncamento.

Nos próximos dias 13 e 14 de junho, a Associação Ibérica de História Ferroviária e o Museu Nacional Ferroviário promovem o I Workshop de Património Ferroviário, sob o tema “Na Ibéria Ferroviária : Arquitetura, Materiais e Usos para um Registro Patrimonial”.

Esta iniciativa ocorre no âmbito dos trabalhos preliminares para o VIII Congresso de História Ferroviária, sob a coordenação de Ana Cardoso de Matos (Universidade de Évora), Domingo Cuéllar (Grupo Renfe), Aurora Martínez-Corral (Universitat Politécnica de Valencia) e Hugo Silva Pereira (Universidade Nova de Lisboa).

Nesta primeira sessão de trabalho, serão abordadas questões relacionadas com a arquitetura ferroviária, nas quais prevalece a metodologia do trabalho, a vocação aberta de pesquisa a ser partilhada com outros investigadores e um maior interesse em estudos conjuntos, que ajudem a promover o desenvolvimento de inventários e catálogos.

Este workshop contará ainda com a participação de vários conferencistas oriundos de várias Universidades de Espanha, Portugal, Brasil e Alemanha. O colóquio será aberto ao público, realizando-se no dia 13 entre as 09h30-20h00 e no dia 14 entre as 09h30-17h00