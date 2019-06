Chuva de regresso

A chuva regressa esta terça-feira, dia 18 de junho, a Almeirim e vai prolongar-se até quarta-feira, dia 19, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De quinta para sábado, não haverá chuva no Concelho de Almeirim. As previsões do IPMA indicam que as temperaturas chegarão aos 32 graus.



Segundo o IPMA, a chuva poderá depois voltar domingo, dia 23