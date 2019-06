Arena D’Almeirim aberta para receber finalistas

Os alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Almeirim pisaram a Arena D’Almeirim na Festa de finalistas.



As tradições e a cultura da nossa região estiveram em destaque com atuação do elementos do Orfeão de Almeirim (Infantil), Banda Marcial de Almeirim, Rancho Infantil da Casa do Povo de Almeirim e o Frade a contar a história da sopa de pedra.



A festa acabou com a distribuição dos diplomas e de lembranças aos finalistas e a canção “Amigos para sempre”.