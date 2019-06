José Veiga Dias troca Tigres pelo Física

O jovem José Veiga Dias vai na próxima temporada desportiva jogar no Física de Torres Vedras. O guarda-redes que fez toda a formação no HC Tigres já assinou acordo (como mostra a imagem com Vitor Fortunato) com o novo emblema.



José Veiga Dias ganhou dias Taças APL e apurou-se com a equipa para a fases finais e tem sido um elemento imprescindível na equipa de sub-15.