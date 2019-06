Bárbara Bandeira desilude fãs nas Festas

A jovem cantora deixou dezenas de crianças e jovens sem autógrafos e fotografias no final do concerto que encerrou as Festas da Cidade de Almeirim 2019.



O concerto teve a duração de uma hora e quinze minutos e no final, dezenas de crianças e jovens formaram uma longa fila junto aos camarins à espera, como em todos os outros concertos, para autógrafos e fotografias. No entanto e para desilusão de todos, a cantora alegou estar cansada e não satisfez os pedidos das crianças.



Bárbara Bandeira esteve nas festas da Cidade de Almeirim 2019 como uma das grandes apostas, mas acabou numa enorme desilusão.



A autarquia terá pago perto de 10 mil euros mais IVA para este concerto.



Barbara Bandeira é uma cantora de pop portuguesa de 18 anos festejados ontem, filha do cantor Rui Bandeira, que representou Portugal na Eurovisão de 1999 com a música “Como tudo começou”.

Ganhou notoriedade com as participações na quarta temporada no talent show em 2011, Uma Canção para ti, que terminou como semifinalista e do The Voice Kids Portugal em 2014, com 13 anos de idade.

A canção de 2017 “És tu” fez parte da banda sonora da telenovela “Espelho d´Água”.

Em 2018 a MTV elegeu-a com o prémio MTV Europe Music Award como melhor ato pop Português