Maria Lisboa atua na Feira de São Pedro e do Chocalho no Chouto

A edição de 2019 da Feira de São Pedro e do Chocalho, que se realiza no Chouto (União de Freguesias de Parreira e Chouto), no concelho da Chamusca, entre os dias 28 a 30 de junho, tem programa de animação um cartaz musical em que se destacam os concertos de Maria Lisboa (29 de junho) e de Belito Campos (30 de junho). Vai haver ainda outras atuações de relevo: Jorge Guerreiro (28 de junho), Bezourinhos del Ferdinand (28 de junho), Dj Kristoff (29 de junho) e baile com Miguel Azevedo (30 de junho).

Esta feira secular, com origem nas tradicionais feiras de levante, é um importante ponto de encontro para as gentes de Chouto e dos lugares vizinhos, assim como mantém viva a tradição de comercialização de chocalhos, que é uma das atividades que se destacavam na feira franca que aqui realizava em tempos idos.

Além do espaço expositivo, com stands, e da animação musical no palco principal, a Feira tem outros motivos de interesse. Desde logo, em 2019, realiza-se o 1.º Encontro de Sketchers da Feira de São Pedro, com início às 11h00 de sábado dia 29 de junho, no recinto da festa.

Neste segundo dia da festa, há ainda o III Encontro de Jovens de Ontem, com programa próprio a iniciar-se também às 11h00. No domingo, destaca-se o 3.º Grande Prémio de Atletismo da Feira de São Pedro, com início às 09h30, mas meia hora, pode ainda optar pela participação em dois eventos distintos: Passeio Hípico, organizado pela Associação Hípica do Concelho da Chamusca; Passeio de Cicloturismo da Feira de São Pedro; ambos com partida do recinto da festa.

É também no domingo, dia 30, que se realiza a Missa Festiva com a procissão em honra de São Pedro, às 11h30, uma cerimónia que terá participação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Chamusca e de elementos da Associação Hípica.

Ao nível do folclore, no domingo a partir das 17h00, há atuação do Rancho da Parreira e depois Encontro de Fandango.

Ao nível taurino, há uma ação de demonstração de pegas pelo grupo das Forcadas Femininas de Benavente, pelas 18h00, de domingo, seguida de picaria, às 19h00.

A inauguração da Feira está marcada para as 20h00 de sexta-feira, dia 28 de junho, com a participação da Academia Sénior de Parreira e Chouto.

Neste primeiro dia há sardinhada e arraial com Ritmo da Noite II. No sábado, às 17h00 destaque ainda para o passeio de motorizadas com receção e atuação da Charanga “Os Batatas”. No domingo de manhã, há rastreios de saúde no recinto da festa.