Workshop de maquilhagem e caracterização para fotografia

A Associação ProAbraçar e alguns dos seus parceiros estão a realizar neste verão 2019, nos meses de julho e agosto, a promover oficinas abrangendo as áreas artísticas da dança, representação e multimédia.



De 15 a 19 de julho vai decorrer o Workashop de maquilhagem e caracterização para fotografia com Diogo Mascarenhas Andrade.

Com esta formação pretende-se ensinar as melhores técnicas de maquilhagem para um bom resultado em termos de imagem, nomeadamente em fotografia, mas também para o dia-a-dia. O objetivo é transmitir os diversos conhecimentos na utilização dos produtos e as melhores opções para cada pessoa e para cada situação.



Ao nível da caracterização pretende-se utilizar as técnicas de transformação da pessoa, como se pode ver em muitos filmes ou séries, recriando, por exemplo, deformações, cortes, etc.

Detalhes

Dos 13 aos 18 anos.

Horário: 15h00 – 18h00

Valor da inscrição: 30€

Limitado a 10 inscrições