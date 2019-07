Almeirim vai fazer história

O Encontro Nacional de Escolas, que vai realizar-se em Almeirim, sábado e domingo, conta com 802 crianças inscritas, perspetivando-se um recorde de participação na grande festa anual do ciclismo de formação.



O Encontro arranca na tarde de sábado, com as primeiras provas previstas para as 16h. No domingo, o programa começa às 9h. Haverá corridas e exercícios de destreza das vertentes de estrada e de BTT, além de momentos de animação para as crianças e para as famílias que as acompanham juntamente com as equipas técnicas dos clubes.



Após o almoço de domingo e antes da sempre esperada cerimónia de consagração, haverá, neste ano, uma surpresa. A Cofidis irá oferecer 60 bicicletas, que serão distribuídas pelos clubes aderentes ao projeto Escolas de Ciclismo. Esta oferta resulta do programa “Pedalada Solidária”, que a Cofidis levou a cabo em 2018 e que, no âmbito da Volta ao Algarve, rendeu 24 bicicletas aos clubes de formação algarvios. As 60 bicicletas que serão oferecidas no domingo foram conseguidas com a soma de quilómetros dos participantes no passeio da Cofidis Rock in Rio e no Festival Bike.



“É um orgulho para nós e um privilégio estarmos presentes neste Encontro Nacional de Escolas e, ao mesmo tempo, contribuirmos para a formação destes jovens atletas com a oferta destas bicicletas. Esperamos, com este gesto, contribuir para que mais crianças possam aprender a andar de bicicleta e se tornem, quem sabe, grandes atletas no futuro”, afirma o diretor de parcerias da Cofidis, Licínio Santos.



Campeonatos Nacionais

Em paralelo com o Encontro Nacional de Escolas, como vem sendo tradição, Almeirim recebe o Campeonato Nacional de Paraciclismo. No sábado, às 16h00, os ciclistas com deficiência competem pelos títulos de contrarrelógio. No domingo, às 10h00, corre-se a prova de fundo.



O próximo fim de semana será ainda palco do Campeonato Nacional de BMX Race, na nova pista de Portimão. É mais uma iniciativa enquadrada no programa de Portimão – Cidade Europeia do Desporto. Os treinos estão marcados para as 9h30. Às 11h00 arrancam as provas e a luta pelos títulos nacionais nesta disciplina olímpica do ciclismo.