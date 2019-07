Não há soluções, há caminhos: 6 de julho

Paciência não tem a ver com a resignação, tem a ver com a aceitação, não tem a ver com a resistência pura e simples, tem antes a ver com a persistência. Lembra a palavra “apatia”, que significa não sofrer. Mas a palavra grega “pathos” significa aguentar, passar. Paciência é mais do que aguentar, é assumir a dor e vivê-la com serenidade, de uma forma construtiva, é um equilíbrio entre a resignação e a revolta, não de meias-tintas, diria eu que é uma paz-ciência.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.