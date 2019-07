Almeirim acima dos 40 graus

As temperaturas altas voltam esta semana e há previsão de temperaturas acima mesmo dos 40 graus. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na quinta-feira, 11 de julho e sexta-feira, dia 12 vão registar-se máximas de 41 e 40 graus.

A semana começa com temperaturas máximas de 29 graus e mínimas de 16 graus, mas depois o termómetro vai subir.



Ainda segundo o IPMA, para amanhã, terça-feira, as máximas são de 34 graus e mínimas de 18 graus e quarta-feira, máximas são de 37 graus e as mínimas de 18 graus.

No fim de semana, as temperaturas voltam a descer e o céu estará pouco nublado com máximas de 35 e 34 graus.