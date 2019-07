Não há soluções, há caminhos: 8 de julho

A paciência na adversidade é um sinal de maturidade, de uma pessoa que não olha para a vida de um modo infantil, mas tem confiança em si própria e nos outros, para olhar as coisas de largo, com calma, fazendo a digestão das circunstâncias, para as pensar com cabeça, para pedir ajuda, para não querer queimar etapas. O impaciente, pelo contrário, desespera, precipita-se, queima etapas, cai na revolta e na violência.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.