Almeirim volta a dar internet à população e a turistas

Almeirim terá sido um dos pioneiros a distribuir pontos de acesso com internet gratuito, mas em alguns casos a experiência não correu bem. Desde antenas roubadas ou destruídas, até o acessos indevidos.



Agora e no âmbito do programa Wi-Fi nos centros históricos e zonas de afluência de turistas do Turismo de Portugal e do projeto Wifi4Eu da Comissão Europeia, Almeirim vai instalar um conjunto de pontos de acesso e um Mupi promocional, de forma a disponibilizar Internet especialmente em zonas de maior afluência de pessoas, quer visitantes quer locais.



A implementação deste projeto de modernização, tem como principal objetivo fomentar a interação entre município, empresas, munícipes e visitantes, englobado num projeto de promoção turística, de modernização de acesso à informação e simplificação dos serviços públicos disponibilizados.



“Importa salientar que Almeirim é um concelho com uma grande afluência de turistas e, por esse motivo, é importante a aposta no marketing digital no sentido de atrair novos visitantes enaltecendo, essencialmente, a nossa gastronomia e o Enoturismo”, destaca a autarquia

.

Pretende-se também com este projeto promover o combate à infoexclusão e fomentar a igualdade de oportunidades entre os cidadãos.



O programa do Turismo de Portugal, no valor de 55 mil euros é financiado a 90% e o Wifi4EU, no valor de 15 mil euros é financiado a 100%”