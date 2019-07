David Alfaiate vence 2º Cross das Cegonhas

David Alfaiate, atleta da secção de trail running da Associação 20 kms de Almeirim, deslocou-se à localidade de São João do Campo, no concelho de Coimbra, no passado dia 7 de Julho, para participar no 2º Cross das Cegonhas.

A prova, organizada pelo Clube de Veteranos de Atletismo de Coimbra, vai na sua segunda edição e começa já a atrair excelentes atletas da modalidade de cross.

David superiorizou-se à forte concorrência e terminou no lugar mais alto do pódio com o tempo de 38 minutos, 21 segundos e 934 milésimos, um excelente desempenho do atleta almeirinense que cortou a meta isolado, com 1 minuto e 20 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Armindo Antunes. João Fonseca fechou o pódio da prova.

David Alfaiate chega a esta vitória apenas 15 dias depois de ter competido nos Pirinéus, na Skyrace de 25 km de Saint-Lary.