Dezenas de peixes apareceram mortos no lago do Parque Dr. José Moita, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo.

VÍDEO | Peixes mortos em lago de Cortiçóis, Benfica do Ribatejo

Contactada pelo ALMEIRINENSE a Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, justifica a intervenção com um pedido de uma habitante para que fosse feita a limpeza do lago.

Mas quando os funcionários da autarquia começaram a fazer a limpeza aperceberam-se que existiam muitos peixes no local que foram ali colocados por moradores.

As imagens que mostram peixes mortos e em sofrimento foram recolhidas por um morador quando a pessoa que fazia a limpeza se apercebeu que não tinha como retirar os peixes do lago… foi aí que decidiram voltar a colocar água.

A Almeirinense tv esteve no local, viu o lago novamente com água mas não conseguiu ver os peixes.

O parque apresenta sinais evidentes de falta de limpeza e de manutenção.