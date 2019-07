Alerta: Perigo de incêndio de muito calor

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se que no dia 19 de julho, exista uma subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da humidade relativa, salientando-se que:

Para o dia de amanhã, 19 de julho

Temperatura máxima superior a 32ºC nas regiões do sul e do interior centro e norte e entre 34 e 38ºC no Algarve;

Vento moderado (até 30 km/h) de quadrante norte na região norte até final da manhã e temporariamente forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas durante a tarde e início da noite.



Para sábado, 20 de julho

Temperatura máxima superior a 32oC nas regiões do sul e do interior centro e norte e entre 34 e 36ºC junto à fronteira da região centro e do Alentejo;