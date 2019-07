Rotary organiza Projeto de ocupação dos tempos livres

O Rotary Club de Almeirim vai organizar um programa de ocupação dos tempos livres que terá lugar nos primeiros dias de agosto (1 e 2 e 7, 8 e 9) e cujas inscrições começam na próxima segunda-feira.



O projeto denominado “Brincar com Arte” decorrerá no Cine Teatro e no Jardim da República vai decorrer entre as 10h e as 16h30.



As inscrições decorrem entre 22 e 24 julho na Biblioteca entre as 17h e as 18h.