U. Almeirim garante apoio de 40 mil para sintético

Em junho, O ALMEIRINENSE dava conta que o U. Almeirim tinha ganho 25 mil euros numa candidatura para colocar um relvado sintético no Estádio D. Manuel de Mello. Agora a candidatura foi revista em alta.



Agora, o IPDJ atribui 40 mil euros. O organismo só deverá atribuir este valor se tiver garantido o resto do financiamento.



A SAD já fez várias intervenções para melhorar o Estádio D. Manuel de Mello, desde impermeabilização da bancada, camarotes, ginásio e algumas melhorias no relvado natural. Os empresários que lideram a Sociedade podem também ajudar na colocação do sintético.



A obra pode custar aproximadamente 150 mil euros.