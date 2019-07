Não há soluções, há caminhos: 25 de julho

Enfrentar ajuda a redimensionar. Se não redimensionamos, o que vale dez parece valer cem e é o fim do mundo! Se tenho um problema, olho para ele de frente! Sem isso não começo a resolvê-lo. Se tenho medo de um cão, devo enfrentar o cão, se tenho medo da minha fraqueza, devo também enfrentá-la, mas se fujo e depois me escondo e envergonhado não falo com ninguém, o pequeno problema torna-se um monstro que me come vivo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.