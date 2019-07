Tenista da Associação 20kms no top20 de Sub12

Depois de ter registado três tenistas de veteranos no top10 nacional em masculinos e uma tenista no top10 feminino, a Associação 20kms regista também resultados históricos nos escalões mais jovens. Nos Sub12, José Miguel Rodrigues integra o top20 nacional, enquanto nos Sub16, Pedro Valverde integra o top90.

José Miguel Rodrigues, da Escola Ténis de Alpiarça, está atualmente no 18º lugar do ranking nacional da Federação Portuguesa de Ténis, tendo atingido posições mais altas dentro do top20 nacional, num registo histórico neste escalão de entrada na competição no ténis.

O tenista da Associação 20kms é o tenista da Associação de Ténis de Leiria mais bem classificado no ranking nacional. Este escalão, com mais de 500 tenistas classificados é dos mais competitivos dos rankings nacionais.

Ainda no escalão juvenil, em Sub16, Pedro Valverde está bem dentro do top100 nacional, ocupando o 84º lugar. O tenista, também oriundo da Escola Ténis de Alpiarça, tem registado várias presenças em finais nas últimas semanas.

Antigamente os rankings nacionais eram divulgados de seis em seis meses, sendo divulgados os rankings do primeiro semestre por esta altura. Agora com a atualização semanal, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim passa em revista algumas das classificações em destaque nos primeiros seis meses do ano.