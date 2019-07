Sonho concretiza-se: Bragança apresentado em Alvalade

A 19 de outubro de 2018, de visita à Escola Básica El-Rei D. Manuel I, em Alcochete, Daniel Bragança deu voz à ambição e não escondeu o sonho para o qual “trabalha todos os dias”. “O meu maior desejo é estrear-me em Alvalade com a equipa principal do Sporting. Acredito que vou lá chegar”, afirmou o médio de 19 anos, ele que já trabalhou diversas vezes às ordens de José Peseiro. “Cada vez que me treino com a equipa principal, tento aproveitar ao máximo porque eles são os melhores. Tem sido positivo”, admitia Bragança.



Esse sonho concretizou-se no domingo, dia 28 de julho, em Alvalade no jogo de apresentação com o Valência. Bragança foi apresentado e vestiu a camisola 68.



Este é um dos patamares mais altos atingidos por jogadores do concelho no futebol profissional.