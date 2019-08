Bombeiro mais antigo no ativo assinala 38 anos a ajudar o próximo

António José Sousa é o bombeiro mais antigo em atividade nos Voluntários de Almeirim. São 38 anos e tudo começou por razões familiares.

António José Sousa é o bombeiro mais antigo no ativo nos Bombeiros Voluntários de Almeirim (BVA) e até porque recentemente a cooporação festejou mais um aniversário, o Jornal O ALMEIRINENSENE foi conhecer melhor o bombeiros com 52 anos e 38 dos quais nos BVA. António ainda se recorda dos tempos em que não existiam telemóveis nem as atuais instalações: “Ainda apanhei o Quartel antigo, onde se usavam botins de borracha, luvas e fatos de macaco. Só tínhamos a sirene a tocar e mais tarde é que apareceram os bip’s, que já foi uma evolução, mas na altura também existia a tradição de passar pelo Quartel sempre ao final do dia.”



Se hoje em dia existe muita informação sobre as ocorrências, quando António Sousa começou não era assim: “Nós não sabíamos o que íamos apanhar, só mesmo quando chegávamos ao local é que sabíamos”. Mas as diferenças eram também a outros níveis: “A formação não era tanta como agora existe. Íamos aprendendo à medida das ocorrências.”



António José Sousa com tantos anos de Bombeiro já viveu de perto momentos de grande dramatismo, mas há uma jovem que ajudou a salvar que “sempre que nos vemos, ambos esboçamos um sorriso e quase não é preciso falar.” Sobre o futuro, António diz que já pensou em dar o lugar aos mais novos, mas vai continuar: “Eu já falei com o Comandante e adjunto para dar o lugar aos mais novos, mas eles acham que ainda sou útil. Eu agradeço a confiança e não escondo a admiração pelo Comandante e Adjunto, pois são excelentes e muitas cooporação gostavam de ter pessoas assim”, conclui.